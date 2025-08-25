¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Alex Valera? Los detalles de la pelea

Universitario y Alianza Lima empataron sin goles en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. En un partido más peleado que jugado, una acción llamó la atención de los aficionados tanto dentro como fuera del campo: el enfrentamiento entre Hernán Barcos y Alex Valera.

Durante el encuentro se produjo un fuerte cruce verbal entre ambos jugadores. Sin embargo, la situación no terminó ahí. Tras el partido, Barcos y Valera hablaron con la prensa sobre lo ocurrido en el campo del Estadio Monumental.

“Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto, me grita, por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto, Valera tiene que aprender a respetar, él es un chico que recién empieza en el fútbol, y me falta el respeto a mí, sin desmerecerlo”, dijo Barcos a la prensa.

“Después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar con su patria, no querer defender a su país, me viene de decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él. Nunca había tenido problemas con él, al contrario siempre había hablado bien, dado consejos, espero que tenga humildad y aprenda a respetar”, agregó el ‘Pirata’.

Valera, por su parte, evitó brindar muchos detalles: “Es parte del fútbol y son cosas que pasan siempre un clásico. Ya estoy madurando sobre ese aspecto de estar…, fue una calentura del partido y creo que ahí queda ahí no, no le veo más problema”, apuntó.