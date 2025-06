¿Quién es el lateral izquierdo que reforzará a Sporting Cristal en el Torneo Clausura?

Sporting Cristal ya proyecta su estrategia para la segunda mitad del año. Aunque todavía mantiene opciones matemáticas en el Torneo Apertura, el club bajopontino ha comenzado a planificar el Clausura, torneo que será clave para mantener viva la posibilidad de luchar por el título nacional.

En ese contexto, la directiva celeste analiza posibles refuerzos para reforzar posiciones vulnerables del plantel. Una de las prioridades sería la contratación de un nuevo lateral izquierdo, pese a contar actualmente con el argentino Nicolás Pasquini y el joven Axel Cabellos. Ninguno de ellos ha logrado consolidarse como titular indiscutible.

El nombre que toma fuerza en La Florida es el de Cristian Carbajal, actual jugador de Sport Boys. El defensor de 25 años no es ajeno al club celeste: se formó en sus divisiones menores y debutó profesionalmente con la camiseta de Cristal en 2019. Tras su paso por Binacional y Alianza Universidad, encontró regularidad y protagonismo en el equipo chalaco.

El buen rendimiento de Carbajal ha despertado el interés de los rimenses, que ahora evalúan su regreso. No obstante, su llegada no será sencilla. El jugador tiene contrato vigente con Sport Boys y una cláusula de salida que deberá respetarse. Ya a inicios de 2025 recibió una propuesta para cambiar de equipo, pero la operación no prosperó por este mismo motivo.

Desde Cristal saben que, si desean incorporar al lateral formado en casa, deberán sentarse a negociar con la directiva rosada. Mientras tanto, el club también sondea alternativas para reforzar otras zonas del campo, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al reinicio del campeonato.

Los próximos días serán clave para definir si Carbajal vuelve o no a vestirse de celeste. Lo cierto es que en La Florida ya se mueve el mercado, con el objetivo de armar un equipo competitivo que pueda pelear el título hasta el final.

