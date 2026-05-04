Extradición de ‘Pequeño J’: ¿qué procedimientos seguirá en Argentina?

El presunto autor intelectual del triple feminicidio ocurrido en Florencio Varela, Argentina, fue trasladado en un megaoperativo hacia el país vecino para afrontar la justicia por estos crímenes.

Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, arribará este lunes 4 de mayo, aproximadamente a las 5 de la tarde, a la base aérea de El Palomar de Argentina. Este traslado se realizó en un avión de la Fuerza Aérea de dicho país que partió desde el Callao.

Una vez llegue a este territorio, un convoy lo llevará hasta la sede la Policía Federal en Villa Lugano, en Buenos Aires, lugar donde pasará la noche detenido. Se espera que en los próximos días brinde su primera declaración ante la justicia argentina.

Esta acción, liderada por el presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa, refuerza el compromiso del Perú en la lucha contra el crimen y la cooperación internacional. pic.twitter.com/lUEdqzfnUN — Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) May 4, 2026

“En el uso del derecho y territorialidad será desplazado hacia el órgano judicial que lo requiere y, seguramente, serán verificadas algunas medidas de coerción para enfrentar el proceso en Argentina”, indicó el jefe de cooperación judicial internacional y extradiciones, Francisco Avellaneda Esaine.

El caso del triple feminicidio conmocionó desde los primeros días de la investigación, por la violencia con la que fue cometido el pasado 19 de septiembre de 2025. Tras su fuga por Bolivia, ‘Pequeño J’ fue detenido en Lima el 30 de septiembre del mismo año cuando pretendía huir al norte del país.

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