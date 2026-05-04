Hasta siempre, Pompichú: el artista que convirtió la calle en escenario

El Perú despide a uno de sus artistas populares más queridos. Alfonso González Mendoza, conocido como “Pompichú”, falleció a los 55 años tras una larga batalla contra la fibrosis pulmonar y complicaciones renales.

El cómico ambulante, recordado por su carisma y estilo único, fue homenajeado entre aplausos, música y lágrimas. Sus restos recorrieron el Parque Universitario, uno de los espacios donde durante años hizo reír a cientos de personas, antes de ser llevado a su última morada.

Compañeros y amigos destacaron su trayectoria en el humor callejero, donde llevó alegría a plazas y parques en tiempos difíciles. “Más que un colega, fue un hermano de batalla”, señalaron conmovidos durante su despedida.

Su familia también agradeció las muestras de cariño del público, que se acercó masivamente para darle el último adiós. Pese a los momentos duros que atravesó por su enfermedad, “Pompichú” nunca dejó de sonreír ni de conectar con su audiencia, incluso en sus últimos días.

El artista deja un legado importante en la comicidad peruana, especialmente en el circuito de cómicos ambulantes, donde su talento logró ganarse un lugar en el corazón de la gente.

Hoy, su partida no solo deja tristeza, sino también el recuerdo de un hombre que, con sencillez y humor, ayudó a miles a olvidar sus problemas, aunque sea por un momento.

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