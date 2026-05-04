La Perla: Extorsionadores incendian panadería con clientes adentro

El terror golpea nuevamente a los emprendedores. Una tradicional panadería de La Perla, en el Callao, fue atacada por extorsionadores que incendiaron el local pese a que había personas dentro, entre ellas una menor de edad.

El atentado ocurrió el último sábado por la noche. Un sujeto encapuchado ingresó como si fuera un cliente, roció combustible en el interior del negocio y prendió fuego, causando graves daños en la infraestructura. Techos quemados, pisos partidos y vitrinas vacías evidencian la magnitud del ataque.

La familia propietaria denuncia que todo comenzó semanas atrás, cuando recibieron una carta extorsiva firmada por la presunta banda “Los Baturris”, exigiendo inicialmente S/30 mil. Tras la denuncia, las amenazas continuaron mediante mensajes constantes.

El miedo obligó a los trabajadores a renunciar, por lo que los dueños atendían el local junto a sus familiares. “Mi nieta estaba aquí cuando ocurrió todo”, relató el propietario, visiblemente afectado.

Pese a haber acudido a la Policía, aseguran que no han recibido protección efectiva. “Nos dicen que estemos tranquilos, pero ¿cómo hacerlo?”, cuestionó la familia, que ha decidido cerrar temporalmente.

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