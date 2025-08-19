¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima ya está en Ecuador para enfrentar a la Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, los ‘grones’ van con toda la ilusión de seguir avanzando en el torneo internacional ya que en Matute ganaron con un marcador de 2-0.

En esta nota de Latina Noticias, conoce qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a los cuartos de final de la Sudamericana ya que tienen un resultado positivo que obtuvieron el último miércoles en el Alejandro Villanueva.

¿QUÉ RESULTADOS NECESITA ALIANZA LIMA PARA CLASIFICAR EN LA SUDAMERICANA?

Los dirigidos de Néstor Gorosito buscan su clasificación en Ecuador, pues luego de haber ganado 2-0 a la U Católica en Matute, los ‘grones’ necesitan hasta de un empate para lograr su pase a los cuartos de final.

Si Alianza Lima gana : clasificará de manera inmediata a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

: clasificará de manera inmediata a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si Alianza Lima pierde : el marcador no debe ser superior a dos goles, es decir, la U Católica podría ganar solo por 1-0 para no superarlo en el marcador global.

: el marcador no debe ser superior a dos goles, es decir, la U Católica podría ganar solo por 1-0 para no superarlo en el marcador global. Si Alianza Lima empata: los ‘grones’ también clasificarán a la siguiente fase ya que tiene dos goles de ventaja.

