Ricardo Gareca es criticado en Chile por elegir a peruanos como sus jugadores favoritos

Ricardo Gareca fue entrevistado en los últimos días donde le consultaron sobre los mejores jugadores que había dirigido. El ‘Tigre’ no dudó ni un solo momento y eligió a tres jugadores peruanos como los mejores.

“A nivel de selección: Paolo Guerrero, Jefferson Farfán Y Christian Cueva”, eligió Gareca. Asimismo, el técnico argentino agregó a otros futbolistas pero que los dirigió en clubes. “A nivel de clubes, el ‘Burro’ Martínez, Morales, el ‘Tanque’ Silva. Jugadores extraordinarios”, agregó.

Estas declaraciones de Ricardo Gareca no gustaron en Chile, pues consideraron que en la ‘La Roja’ habían cracks para destacar y el ‘Tigre’ no lo hizo. “Gareca no supo o se olvidó que fue DT de la selección chilena: Insólito ninguneo a cracks de La Roja”, escribió el portal Redgol en su web.

Y es que el medio chileno esperaba que Ricardo Gareca escoja a Alexis Sánchez o Arturo Vidal como los cracks que le tocó dirigir, sin emabrgo, Gareca eligió a tres futbolistas de la selección peruana.

Cabe mencionar que Chile fue la primera selección de Conmebol que fue eliminada del mundial 2026 por lo que Ricardo Gareca no es nada querido en Chile a comparación que en Perú.

