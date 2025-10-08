¿Ricardo Gareca vuelve a la selección peruana? Esto dijo Jean Ferrari

La búsqueda del nuevo técnico de la selección peruana sigue en proceso, pues así lo ha comentado el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari y como es de ‘costumbre’, siempre se menciona el nombre de Ricardo Gareca y su posible retorno a la ‘Bicolor’ para el siguiente proceso de Eliminatorias.

Sin embargo, para Ferrari, el retorno del ‘Tigre’ no es opción hoy en día ya que en Videna se está buscando un perfil distinto. “La posición que tengo sobre Ricardo y es definitiva: para mí, Ricardo no está considerado dentro de las posibilidades de poder volver a la Selección”, indicó en L1 Max.

Y es que para Ferrari menciona que el objetivo de la selección peruana hoy en día es ‘ampliar el universo de jugadores’, tal y como también lo ha mencionado el técnico interino, Manuel Barreto. “Necesitamos que la relación entrenador del primer equipo con jefe de la Unidad Técnica de Menores vaya de la mano y Ricardo, esa característica no la tiene”, agregó.

Asimismo, se descartó la opción de Fabián Bustos, pues si bien tuvo una campaña gloriosa con Universitario, para Ferrari, estar en la selección peruana es un perfil “completamente distinto”. “Lo que busco hoy, puntualmente en selección, para empezar es un sistema distinto al que usa Fabián”, finalizó.

