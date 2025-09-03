Rival de Alianza Lima en Sudamericana: se filtró el fallo de Conmebol sobre el Independiente vs U de Chile

Atención. El mundo del fútbol está a la espera de la decisión de Conmebol por el caso del partido de Independiente de Avellaneda vs U de Chile por Copa Sudamericana, pues en la vuelta de los octavos de final, el encuentro fue suspendido por actos graves de violencia en Argentina.

Debido a la suspensión del partido, Alianza Lima -que clasificó a los cuartos de final- está a la espera de su rival. Según las informaciones, la decisión final iba a salir entre el 3 y 4 de septiembre, sin embargo, se ha filtrado lo que sería la decisión final de la Conmebol.

¿ALIANZA LIMA YA TIENE RIVAL PARA LOS CUARTOS DE LA SUDAMERICANA?

Según el periodista de Movistar Deportes, Enrique La Rosa, es la U de Chile quien clasificaría a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y se mediría en esa fase con Alianza Lima, pues según los descargos que se dieron en la audiencia de Conmebol, el club chileno defendió que ellos no estuvieron a cargo de la organización del partido.

“Independiente ha pedido jugar el partido en una cancha neutral. La U. de Chile dio el descargo de que ellos no son culpables de la organización y que no tienen ninguna responsabilidad activa de lo que terminó pasando, dado que la hinchada de Chile tuvo actitudes negativas atacando (…) La información es que van a fallar el jueves y todo indica que va a ser clasificado U. de Chile”, comentó.

Los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugarán en la tercera semana de septiembre, pues el día 18 se juega en Lima (estadio de Matute), mientras que la vuelta se juega el día 25 en Argentina o Chile, según el fallo de Conmebol.

