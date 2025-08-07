Preocupación en Perú: André Carrillo será operado por lesión en el tobillo

Baja sensible. André Carrillo será operado tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo durante el triunfo 2-0 de Corinthians ante Palmeiras por la Copa de Brasil. La jugada que originó la lesión ocurrió en el segundo tiempo, luego de un fuerte choque con el argentino Agustín Giay.

La ‘Culebra’ abandonó el campo en camilla y con visibles gestos de dolor, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y entre los hinchas del ‘Timão’.

Horas después del encuentro, Corinthians emitió un parte médico confirmando que Carrillo sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo y que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. La noticia fue difundida a través de los canales oficiales del club.

La baja del extremo peruano representa un duro golpe para el equipo dirigido por António Oliveira, que atraviesa una etapa clave de la temporada. Se estima que el proceso de recuperación será prolongado, por lo que Carrillo podría perderse lo que resta del año.

BAJA EN LA SELECCIÓN PERUANA

Tras confirmarse que será sometido a una cirugía por una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, André Carrillo queda totalmente descartado para los próximos encuentros de la Selección Peruana. El volante no estará disponible para Óscar Ibáñez en los partidos frente a Uruguay y Paraguay, correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Su ausencia representa una baja sensible para la ‘Bicolor’, ya que Carrillo ha sido una pieza clave en el esquema ofensivo por su experiencia, velocidad y capacidad de desequilibrio. Ante este escenario, el comando técnico deberá replantear opciones en el ataque y evaluar nuevas variantes para afrontar dos compromisos de alta exigencia.

