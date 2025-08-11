Selección peruana confirma dos amistosos a disputarse en Rusia

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que la selección peruana disputará dos amistosos internacionales durante la fecha FIFA de noviembre de 2025. El equipo de Oscar Ibáñez realizará una gira en Rusia como parte de su preparación tras las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El primer partido será ante Rusia el 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo, escenario recordado por los hinchas peruanos por el Mundial 2018. Posteriormente, la bicolor enfrentará a Chile el 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, otra sede de aquella copa del mundo.

Estos partidos ayudarán al cuerpo técnico a probar nuevas opciones y ver el desempeño de algunos jugadores, pensando en mejorar el juego para los próximos encuentros oficiales.

La FPF informó que en los próximos días anunciará los horarios y el inicio de la venta de entradas a través de su página web y redes oficiales. La gira también significará el regreso de la selección a territorio ruso, un lugar que marcó una página importante en la historia reciente del fútbol peruano.

VIDEO RECOMENDADO