¿Y ‘Bicolor’? Futbolista peruano es convocado a la Selección de Palestina

El defensor Emilio Saba, actual futbolista de Sport Boys, fue oficialmente convocado por la Selección de Palestina para disputar los encuentros correspondientes a la fecha FIFA de noviembre, en lo que marca un nuevo capítulo en su carrera futbolística.

A sus 24 años, Saba decidió emprender un rumbo internacional diferente y vestir la camiseta del conjunto asiático, decisión motivada por la falta de oportunidades en la Selección Peruana, donde nunca logró debutar oficialmente.

El zaguero fue considerado por Juan Reynoso durante un microciclo con la Bicolor en 2023 y previamente integró el equipo Sub-23, donde destacó por su disciplina, liderazgo y capacidad defensiva.

Durante su etapa formativa, fue capitán en las divisiones menores del Perú, condición que lo proyectaba como una promesa del fútbol nacional. Sin embargo, la ausencia de continuidad en la absoluta lo llevó a buscar nuevos horizontes que le permitan mostrarse a nivel internacional.

Gracias a su ascendencia palestina, Saba pudo acogerse al reglamento de la FIFA, que autoriza el cambio de federación a los futbolistas que no hayan disputado partidos oficiales con la selección mayor de su país de origen.

Su llegada al conjunto palestino se produce en un momento clave, ya que el equipo se prepara para disputar las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y la Copa de Asia, competencias en las que el defensor buscará consolidarse y sumar experiencia.

Con esta decisión, Emilio Saba se suma a la lista de futbolistas peruanos que optan por representar a otra nación, en busca de continuidad, desarrollo profesional y mayor proyección internacional.

