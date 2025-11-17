Con Fabio Gruber como titular: así formaría la Selección Peruana ante Chile en Sochi
La Selección Peruana tiene prácticamente definido el equipo que utilizará este martes 18 de noviembre frente a Chile, en el amistoso programado en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi. El DT interino, Manuel Barreto, presentará una mezcla de futbolistas con experiencia y jóvenes promesas, con el objetivo de afianzar su propuesta ante un rival de alto nivel.
Pedro Gallese será el encargado de resguardar el arco nacional. La defensa estaría integrada por Matías Lazo, Miguel Araujo, Fabio Gruber y Marcos López, una línea que combina velocidad, solidez y salida por las bandas. La idea es contener el ataque chileno y aprovechar las transiciones rápidas para generar peligro.
En el mediocampo, Barreto apostaría por Erick Noriega, Jesús Castillo y Jairo Concha, un trío que aporta recuperación, distribución y claridad en la creación. Su misión será manejar los ritmos del partido, filtrar pases y conectarse con los delanteros para sortear la presión rival.
En ataque, Maxloren Castro, César Inga y Álex Valera conformarían el tridente ofensivo. Castro e Inga buscarán explotar los espacios por los costados, mientras que Valera asumirá el rol de definidor.
El encuentro está programado para las 12:00 p. m. (hora peruana) y este duelo servirá para evaluar variantes, medir rendimientos y ajustar detalles de cara a los próximos compromisos internacionales. Con esta propuesta, la ‘Blanquirroja’ busca fortalecer su identidad competitiva y ganar ritmo antes de sus futuros desafíos.
ALINEACIONES:
Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Maxloren Castro, César Inga y Álex Valera.
Chile: Lawrence Vigouroux; Benjamin Kuscevic, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Fabián Hormazábal; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Cepeda, Ben Brereton.