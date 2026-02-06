Sergio Peña es presentado como nuevo jugador de Sakaryaspor de Turquía en medio de denuncias

Tras desvincularse de Alianza Lima, Sergio Peña se convirtió oficialmente en el nuevo fichaje del club Sakaryaspor, elenco deportivo de la segunda división de Turquía. La noticia fue confirmada por el equipo a través de sus redes sociales.

El volante peruano será nuevo jugador del cuadro turco en medio de la polémica que lo puso en el ojo público debido a la denuncia de una joven argentina por presunto abuso sexual, una acusación en el que también están implicados los futbolistas Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

“Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Sergio Peña. Le deseamos mucho éxito con nuestra camiseta verdinegra”, fue el mensaje de bienvenida por parte de Sakaryaspor.

El club turco también publicó un video en el que destaca el papel de Sergio Peña en la Selección Peruana durante las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018.

