Sicarios intentan asesinar al futbolista ecuatoriano Bryan Angulo

El futbolista ecuatoriano Bryan Angulo, delantero de Liga de Portoviejo, fue víctima de un ataque armado la mañana del jueves 16 de octubre, cuando se dirigía al entrenamiento de su equipo. El hecho ocurrió en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos.

Según informó la institución deportiva a través de un comunicado, el jugador de 29 años se encuentra fuera de peligro y en condición estable, gracias a la rápida reacción de sus compañeros, quienes lo trasladaron de inmediato a un hospital cercano tras el ataque.

El atentado ocurrió mientras Angulo y algunos de sus compañeros se desplazaban en auto hacia el estadio. En ese momento, sujetos desconocidos abrieron fuego contra el vehículo, provocando momentos de pánico en la zona.

La Policía inició un operativo de búsqueda y logró capturar a uno de los presuntos atacantes vinculados al atentado. La dirigencia del club expresó su solidaridad con el futbolista y exigió el esclarecimiento del caso para garantizar la seguridad de los deportistas.

Bryan Angulo, quien ha militado en varios equipos del fútbol ecuatoriano, recibió el apoyo de hinchas y colegas a través de redes sociales. El club reiteró que el jugador continúa bajo observación médica y que su recuperación avanza favorablemente.

