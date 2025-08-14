Temas
Sporting Cristal confirmó contratación de delantero extranjero para afrontar el Clausura

Deportes
Felipe Morales
Sporting Cristal confirmó la incorporación de un nuevo delantero para reforzar el ataque del conjunto celeste en el Torneo Clausura de la Liga 1. Se trata del centrodelantero brasileño Felipe Vizeu, de 28 años de edad.

Felipe Vizeu se formó en las divisiones menores de la selección de Brasil y tuvo un destacado paso por Flamengo, donde compartió vestuario con Paolo Guerrero. También defendió a clubes como Udinese de Italia, Akhmat Grozny de Rusia y Yokohama FC de Japón, sumando experiencia internacional.

El nuevo ‘9’ rimense firmó contrato tras superar los exámenes médicos y ya se encuentra a disposición del comando técnico liderado por el entrenador brasileño Paulo Autuori. Su fichaje busca potenciar la ofensiva celeste de cara a los compromisos decisivos de la temporada.

Con la llegada de Felipe Vizeu, Sporting Cristal apunta a fortalecer su plantel en la búsqueda del título nacional. La hinchada celeste espera que su nuevo delantero se convierta en una pieza clave para lograr los objetivos del club.

