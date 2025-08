Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025: así va la Liga 1 tras el triunfo de Universitario

La lucha por el título del Torneo Clausura 2025 se intensifica. Con la cuarta fecha en marcha, Universitario de Deportes se impuso 2-0 ante Alianza Universidad en Huánuco y trepó en la tabla, mientras que otros equipos siguen en busca de puntos clave para clasificar a torneos internacionales o evitar el descenso.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

FIXTURE FECHA 4 DEL TORNEO CLAUSURA | RESULTADOS

Domingo 3 de agosto

Lunes 4 de agosto

Martes 5 de agosto

Miércoles 6 de agosto

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

FINAL | Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FCFINAL | UTC 1-2 Cusco FC FINAL | Sport Boys 1-0 ADT FINAL | Cienciano 3-0 ChankasFINAL | Alianza Universidad 0-2 Universitario 3:00 pm | Melgar vs. Juan Pablo II 8:00 pm | Alianza Lima vs. Sporting Cristal3:00 pm | Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso 5:30 pm | Binacional vs. Alianza Atlético

