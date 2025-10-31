Temas
Deportes

Tabla de posiciones, Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 17

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 17 del Torneo Clausura, tras el campeonato de la U, todavía muchos equipos luchan por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 17 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025Alianza Lima recibe en Matute a Melgar, Sporting Cristal visita a Comerciantes Unidos, mientras que Universitario descansa.

  • Viernes 31 de octubre

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Melgar

  • Sábado 1 de noviembre

1:00 p.m. | Chankas vs. Ayacucho FC

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. ADT

  • Domingo 2 de noviembre

1:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Cusco FC

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Atlético

6:00 p.m. | Cienciano vs. Juan Pablo II

6:00 p.m. | Sport Boys vs. UTC

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

