Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Tabla de posiciones, Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 18

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 18 del Torneo Clausura, tras el campeonato de la U, todavía muchos equipos luchan por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 18 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Universitario recibe en el Estadio Monumental a Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal recibe a Cienciano, mientras que Alianza Lima descansa.

  • Viernes 7 de noviembre

1:00 p.m. | Cusco FC vs. Sport Boys

3:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Cienciano

9:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Garcilaso

  • Sábado 8 de noviembre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Atlético Grau

  • Domingo 9 de noviembre

1:00 p.m. | UTC vs. Sport Huancayo

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Universidad

  • Lunes 10 de noviembre

3:00 p.m. | ADT vs. Chankas

TABLA ACUMULADA Y DEL CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo