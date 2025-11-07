Tabla de posiciones, Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 18

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 18 del Torneo Clausura, tras el campeonato de la U, todavía muchos equipos luchan por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 18 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Universitario recibe en el Estadio Monumental a Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal recibe a Cienciano, mientras que Alianza Lima descansa.

Viernes 7 de noviembre

1:00 p.m. | Cusco FC vs. Sport Boys

3:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Cienciano

9:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Sábado 8 de noviembre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Atlético Grau

Domingo 9 de noviembre

1:00 p.m. | UTC vs. Sport Huancayo

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Universidad

Lunes 10 de noviembre

3:00 p.m. | ADT vs. Chankas

TABLA ACUMULADA Y DEL CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO