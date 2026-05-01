Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY | Este viernes 1 de mayo, la presidencia de la República realizó diversas actividades oficiales. A través de sus canales oficiales e institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ BALCÁZAR

De acuerdo a la cuenta oficial de Presidencia en ‘X’, se compartió una publicación referente al Día de del trabajo. El oficio lleva por título “Homenaje día de los trabajadores” y detalla la historia de “Los mártires de Chicago” ocurrida en los Estados Unidos.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/UFbr8RM41O — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 1, 2026

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

A través del portal de Transparencia, se registró la visita de 12 personas con el motivo de provisión de servicios para reunirse con el funcionario Andrés Calle Mezares, de la Unidad Funcional de Acondicionamiento y Limpieza.

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