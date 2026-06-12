Trump a selección de Estados Unidos: “Tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta la final” | VIDEO

A pocas horas de su estreno en la Copa del Mundo, la selección de Estados Unidos recibió un inesperado mensaje de respaldo por parte del presidente Donald Trump.

En la previa del encuentro inaugural del combinado estadounidense, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó el video completo de una llamada telefónica entre Trump y el plantel dirigido por el técnico argentino Mauricio Pochettino. Durante la conversación, el mandatario elogió al entrenador y expresó su confianza en el desempeño del equipo durante el torneo.

Mediante este contacto, el presidente manifestó su apoyo a su selección antes de su debut frente a Paraguay, en un gesto que reflejó la importancia institucional del estreno del país anfitrión en la máxima cita del fútbol a nivel de selecciones.

Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales del equipo estadounidense y mostraron a los jugadores junto al cuerpo técnico encabezado por Pochettino escuchando el mensaje presidencial.

Trump inició la conversación saludando a Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, quien posteriormente lo conectó con los 26 futbolistas convocados y el comando técnico.

Durante la llamada, el mandatario destacó la labor realizada por Mauricio Pochettino desde su llegada a la selección estadounidense y lo calificó como “un entrenador fantástico”. Además, transmitió optimismo respecto a las posibilidades del equipo en la competición.

“Solo llamaba para decir que eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico y sé lo grandes que son los jugadores. Creo que tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta la final. Solo quiero desearles mucha suerte”, señaló Trump.

Pochettino agradeció el gesto y respondió: “Muchas gracias por su apoyo, señor presidente, y vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente de este país se sientan orgullosos”.

El respaldo presidencial llega en la antesala de un debut que concentra la atención de los aficionados. Estados Unidos afronta el certamen con una generación joven liderada por figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, luego de una preparación marcada por resultados irregulares en los amistosos previos.

Si bien Donald Trump optó por no asistir al partido inaugural ante Paraguay, el Gobierno de Estados Unidos contará con representación oficial durante el compromiso. Estados Unidos y Paraguay se medirán en el estadio de Los Ángeles por la primera jornada del Grupo D de la Copa del Mundo.

Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS — U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) June 12, 2026

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ