Vientos peligrosos y calor extremo en pleno invierno: Senamhi adiverte fenómenos inusuales

Desde el 27 de julio, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre dos eventos meteorologicos peligrosos que se harán presentes hasta el 29 de julio. Desde vientos de más de 35 kilómetros en la costa, hasta calor extremo en las tardes y mañanas que podrían alcanzar los 36 °C en la costa.

Ante esta situación, la institucionación ha puesto a disposición mapas gráficos de las zonas que se verán afectadas y recomendaciones para cuidarse de los fenómenos meteorológicos inusuales en plena temporada de invierno en el mes de julio 2026.

Los avisos se dan luego de que el Estudio Nacional del Fenómeno de “El Niño” alertara del incremento de la fuerza del Niño Costero en todo el litoral peruano, fenómeno ligado también al fenómeno El Niño que ya ha sido reportado como mundial por diversos organismos internacionales.

Fuertes vientos y calor extremo: esto dice el Senamhi

El Senamhi señala que desde el 27 al 29 de julio, la ola de calor en toda la costa y parte de la sierra peruana, seguirá con un incremento durante los días en las mañanas y tardes. Según se explica, se debe a la escasa nubosidad a partir del mediodía, lo que incrementa el paso de la luz solar y, con ende, un aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV) que estarán acompañados de vientos de hasta 45 km/h.

Para el 28 de julio, un día especial por la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, se prevén temperaturas máximas entre 30 °C y 36 °C en la costa norte; entre 24 °C y 30 °C en la costa centra, y valores próximos a los 23 °C y 31° C en la cosa sur.

En la sierra norte se espera que las temperaturas máximas se sitúen entre 23 °C y 31 °C; mientras que en la central se estima un aproximado de 14 °C y 31 °C y en la sierra sur entre 13 °C y 29 °C.

En ambos casos, para el 29 de julio, se espera una temperatura máxima entre 31 °C y 36 °C en toda la costa, y entre 29 °C y 32 °C en toda la sierra.

Sobre los vientos peligrosos, el Senamhi informa que la magnitud de este evento se mide entre ligera y moderada intensidad en la costa centro y sur, lo que favorecerá el levantamiento de polvo y arena, sobre todo en el departamento de Ica, donde se espera una disminución visual horizontal también por la aparición de neblina.

Del 28 al 29 de julio, se esperan vientos próximos a los 34 km/h en la costa centro, vientos de 20 km/h en la costa sur, y solo en Ica se esperan ráfagas de hasta 35 km/h.

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