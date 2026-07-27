Me Caigo de Risa: Angie Arizaga protagonizó el momento más apasionado de la noche junto a Luciana Arispe.

El equipo azul enfrentó el último desafío de la noche en Me Caigo de Risa con el divertido Escenario Inclinado, donde la improvisación y el equilibrio son los protagonistas. En esta ocasión, Armando Machuca interpretó a un director de casting que, tras considerar que Julio Díaz había hecho un pésimo casting, decidió reemplazarlo de inmediato por su asistente, Angie Arizaga.

Con Luciana Arispe convertida en una actriz de nombre inventado por Armando Machuca, la escena cambió por completo cuando el director comenzó a gritar “¡Lluvia, lluvia!”. De inmediato, una intensa lluvia artificial cayó sobre el escenario, empapando a todos.

En medio del caos, Angie Arizaga sorprendió al meterse por completo en su personaje. Sujetándose de Luciana para no resbalar, comenzó a decir “¡Oh, Jack!”, parodiando la escena de Titanic. El momento alcanzó su punto más divertido cuando tomó del rostro a Luciana Arispe e imitó un apasionado beso bajo la lluvia.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!