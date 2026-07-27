X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo de Risa: Angie Arizaga protagonizó el momento más apasionado de la noche junto a Luciana Arispe.

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

El equipo azul enfrentó el último desafío de la noche en Me Caigo de Risa con el divertido Escenario Inclinado, donde la improvisación y el equilibrio son los protagonistas. En esta ocasión, Armando Machuca interpretó a un director de casting que, tras considerar que Julio Díaz había hecho un pésimo casting, decidió reemplazarlo de inmediato por su asistente, Angie Arizaga.

Con Luciana Arispe convertida en una actriz de nombre inventado por Armando Machuca, la escena cambió por completo cuando el director comenzó a gritar “¡Lluvia, lluvia!”. De inmediato, una intensa lluvia artificial cayó sobre el escenario, empapando a todos.

En medio del caos, Angie Arizaga sorprendió al meterse por completo en su personaje. Sujetándose de Luciana para no resbalar, comenzó a decir “¡Oh, Jack!”, parodiando la escena de Titanic. El momento alcanzó su punto más divertido cuando tomó del rostro a Luciana Arispe e imitó un apasionado beso bajo la lluvia.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

Siguiente artículo