UEFA amenaza con retirar a sus selecciones de torneos FIFA por propuesta de venta a inversores privados

La UEFA y sus 55 federaciones nacionales anunciaron una postura de rechazo contra la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de sus principales competiciones a inversores privados y advirtieron que sus selecciones no participarían en torneos organizados por el máximo ente del fútbol mientras esta medida continúe vigente.

A través de un comunicado oficial, el organismo europeo aseguró que la Copa del Mundo no puede ser considerada un producto de inversión y sostuvo que representa un legado deportivo construido durante generaciones por jugadores, selecciones y aficionados de todo el planeta.

“La Copa del Mundo no está en venta”, señaló la UEFA al expresar su oposición al ingreso de capital privado en la propiedad de las competiciones.

La UEFA cuestionó además la forma en que, según su posición, se habría impulsado esta propuesta sin una consulta amplia con las federaciones encargadas de gestionar el fútbol.

El organismo calificó la iniciativa como una amenaza para la independencia del deporte y advirtió que podría cambiar la forma en que se toman decisiones sobre calendarios, formatos de competición y organización de futuros eventos.

“El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero”, afirmó la UEFA, al señalar que los intereses económicos de inversionistas no deben estar por encima de las federaciones nacionales, clubes, jugadores y aficionados.

Como consecuencia de este conflicto, la UEFA indicó que ninguna selección europea participará en competiciones de la FIFA mientras la propuesta siga vigente, salvo que sea retirada completamente y existan garantías de que las competiciones internacionales no pasarán a manos privadas.