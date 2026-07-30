Ministros viajarán al norte del Perú para supervisar acciones por fenómeno El Niño: ¿desde cuándo?

Al menos cinco ministros del Gabinete de Keiko Fujimori viajarán al norte del Perú para atender temas relacionados con el Fenómeno El Niño. Así lo inidicó el titular de Vivienda, Mauricio Arnillas, luego de participar de la Ceremonia por Acción de Gracias 2026, en el marco de las celebraciones por Fietas Patrias.

“Ya empezamos mañana mismo, vamos a empezar a viajar a todo el norte el Perú, por el tema del fenómeno El Niño”, dijo a los medios de comunicación. Sin embargo, evitó brindar más detalles respecto a las acciones que tomará el Gobierno ante la crisis climática. “Lo van a dar a conocer desde la oficina de prensa. Yo no voy a declarar sobre eso”, manifestó.

Tampoco profundizó respecto a la versión preliminar del pedido de facultades que hará el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. “Yo no voy a declarar a la prensa de ese tema, de nada que tenga que ver con el Consejo de Ministros”, afirmó. En el documento se tratan tópicos como beneficios laborales, administración del Estado y seguridad ciudadana.

OBJETIVOS DE SU CARTERA

Arnillas mencionó que entre los objetivos de su gestión se encuentra “promover la vivienda social, lo más que se pueda, y promover la cobertura de agua potable a casi 8 millones de peruanos que no tienen. Esos son los puntos importantes que hemos puesto en agenda”. En ese sentido, calificó de “catastrófico” el hecho de que haya esta cantidad de personas sin agua potable en un país de 34 millones de ciudadanos.

Sobre el estado en qué encontró el ministerio, comentó que, de acuerdo al diagnóstico, faltan construir 1 millón 250 mil viviendas. “He tomado el cargo desde hoy día en la mañana. Estamos en plenas reuniones de coordinación para que me informen qué es lo que están haciendo”, precisó.

FENÓMENO EL NIÑO

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que el ambiente invernal seguirá sin hacerse presente en buena parte del territorio nacional. De acuerdo con el aviso N° 296, entre el 30 de julio y el 1 de agosto se registrará un notorio ascenso térmico que llevará las temperaturas de 30 °C hasta los 36 °C, tanto en la costa como en la sierra del país. Este reporte da continuidad al aviso N° 293, que ya había advertido sobre condiciones similares entre el 27 y el 29 de julio.

Estas condiciones de calor inusual en invierno se da en el marco de la activación del Niño Costero, que solo afecta al Perú, y del fenómeno de “El Niño”, que se considera, mas bien, un efecto a nivel mundial.

Según el organismo, el origen de este comportamiento atípico se encuentra en la reducida presencia de nubes durante las horas del mediodía, lo que favorece una mayor incidencia de radiación solar sobre las zonas afectadas. A ello se suma la ocurrencia de vientos que podrían alcanzar los 45 km/h.

En cuanto a la distribución territorial, la costa norte será la más afectada, con temperaturas de entre 30 °C y 36 °C. Le sigue la costa central, donde el termómetro oscilará entre 24 °C y 30 °C, mientras que en la costa sur se prevén valores de 23 °C a 30 °C.

En el caso de la sierra, la zona norte registrará entre 18 °C y 32 °C; la sierra central, entre 14 °C y 28 °C; y la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C. Frente a este escenario, el Senamhi mantiene su alerta roja y pide a la población extremar las precauciones ante este fenómeno inusual en plena temporada de frío.

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