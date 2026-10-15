Universitario perdió ante Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores Femenina

Universitario de Deportes inició su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026 con una derrota por 1-0 ante Palmeiras de Brasil. Las ‘Leonas’ cayeron este jueves en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador, por la primera fecha del Grupo B del torneo continental.

El único gol del encuentro llegó a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Brena Carolina aprovechó un balón dentro del área para vencer a la arquera crema y poner en ventaja al conjunto brasileño. Palmeiras generó las principales ocasiones de peligro durante el partido y tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia en el segundo tiempo, pero Pati Maldaner estrelló un penal en el poste.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR UNIVERSITARIO EN LA COPA LIBERTADORES FEMENINA?

El equipo dirigido por Carlos Véliz tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos este domingo 18 de octubre, cuando enfrente a Independiente del Valle de Ecuador por la segunda jornada del Grupo B. El encuentro está programado para las 7:00 p. m. (hora peruana), en el mismo escenario de Quito.

Universitario cerrará su participación en la fase de grupos frente a Belgrano de Argentina. Las ‘Leonas’ necesitan recuperarse en sus siguientes compromisos para mantener sus opciones de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026, instancia a la que clasifican los dos primeros equipos de cada grupo.

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