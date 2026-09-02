US Open recuerda a Eduardo Buse, abuelo de Ignacio Buse, tras triunfo del peruano

El tenista peruano continúa escribiendo la historia de una familia ligada al US Open desde la década de 1950.

Ignacio Buse no solo hizo historia para el tenis peruano en el US Open, sino que también volvió a poner en escena el apellido Buse en uno de los torneos más importantes del mundo. Tras su victoria en primera ronda, la organización del Grand Slam recordó a Eduardo Buse, abuelo del joven tenista nacional, quien también disputó el certamen en la década de 1950.

A través de sus redes sociales, el US Open destacó el vínculo entre ambos jugadores y recordó que han pasado 68 años desde la última participación de Eduardo Buse en el torneo. De esta manera, el triunfo de Ignacio adquiere un significado especial para la familia, que mantiene una historia ligada al tenis internacional.

EL LEGADO DE EDUARDO BUSE

Eduardo Buse, una de las figuras del tenis peruano de aquella época, participó en el entonces denominado US Championship. Su última aparición en el torneo se produjo en 1958, cuando consiguió una victoria antes de quedar eliminado en la siguiente ronda frente al australiano Mal Anderson.

Ahora es Ignacio quien lleva el apellido Buse nuevamente a las canchas de Flushing Meadows. El peruano consiguió una importante victoria en su debut en el cuadro principal y avanzó a la segunda ronda, donde continuará buscando dejar su propia huella en el Grand Slam estadounidense.

La historia de los Buse suma así un nuevo capítulo en el US Open. Más de seis décadas después, Ignacio sigue el camino que alguna vez recorrió su abuelo y representa al Perú en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

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