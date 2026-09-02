Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos para el Mundial de Comidas 2026

El reconocido streamer Ibai Llanos presentó un renovado trofeo de bronce, valorizado en 4.000 euros, para el actual ‘Mundial de Comidas 2026’, comprometiéndose a enviar una réplica al Perú para compensar la criticada “sartén dorada” entregada en el pasado ‘Mundial de Desayunos’. Aunque la nueva estatuilla luce un diseño más sofisticado con motivos culinarios, la comunidad peruana recibió el anuncio con escepticismo debido a la total ausencia de planificación sobre qué institución resguardará el premio o cómo ingresará al país.

Las reacciones en plataformas digitales reflejan un creciente malestar respecto a la verdadera utilidad de estas competencias virtuales. Diversos internautas subrayaron que la masiva participación ciudadana enriquece exclusivamente al creador de contenido español, sugiriendo que la millonaria interacción generada debería transformarse en apoyo financiero para iniciativas sociales o comedores populares. Para los detractores, el premio continúa siendo un objeto vacío que explota el orgullo gastronómico sin retribuir a las comunidades responsables del éxito mediático.

Buscando mitigar los cuestionamientos, Ibai Llanos manifestó su intención de viajar al territorio que resulte vencedor para ejecutar una dinámica especial. Sin embargo, esta iniciativa se mantiene como una simple idea sin confirmación logística, lo que prolonga la incertidumbre sobre el impacto tangible que este certamen internacional pueda ofrecer más allá de la pantalla.

De manera simultánea, la representación peruana avanza firmemente hacia el bicampeonato luego de que el ceviche clasificara a cuartos de final aplastando a Honduras con casi tres millones de votos. Mientras el platillo bandera se alista para enfrentar a Guatemala, se afianza un panorama de claros contrastes: el fervor nacional impulsa las votaciones masivas, pero paralelamente aumenta el rechazo ciudadano hacia un modelo digital que rentabiliza la movilización del público a cambio de reconocimientos netamente simbólicos.

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