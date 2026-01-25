Violencia en Montevideo: los hechos detrás de la denuncia contra los jugadores Zambrano, Peña y Trauco

Violencia contra la mujer en el fútbol peruano. Una denuncia internacional contra los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, por presuntamente abusar de una joven de 22 años, ensombreció la escena deportiva peruana en una semana clave para el club Alianza Lima, donde ellos eran fichas clave. El equipo de investigación de Punto Final accedió a detalles inéditos de la denuncia, la cual expone una mayor profundidad de los hechos ocurridos en Uruguay durante la estancia de los exfichados de la blanquiazul.

La denuncia fue expuesta al público el jueves 22 de enero por el periodista argentino Javier Díaz, quien confirmó que la joven argentina de 22 años acudió al Hospital Muñíz, ubicado en Buenos Aires, para reportar que fue víctima de un abuso sexual. Según indica la denunciante, el hecho ocurrió el 18 de enero en Montevideo, capital de Uruguay, durante la estadía de los jugadores de Alianza Lima.

Zambrano habría invitado a jóvenes al hotel Hyatt

De acuerdo con el relato presentado en el Juzgado Criminal N° 14 de Buenos Aires, la joven tomó un viaje a Montevideo el sábado 17 de enero gracias a la invitación de una amiga, quien le propuso la visita a Carlos Zambrano por una convocatoria del futbolista. Esa misma noche, ellas se habrían reunido en un restaurante y acordaron encontrarse al día siguiente en el conocido hotel Hyatt, donde se hospedaban los futbolistas a pesar de la etapa de concentración del equipo de fútbol limense.

El periodista Díaz señaló que la denunciante afirmó haber ingresado a la invitación de Zambrano junto a su amiga, donde libaron una gran cantidad de alcohol que, en algunos casos, según declara la víctima, le instigaron.

Pasadas las copas y las horas, la denunciante señala que perdió contacto con su amiga y, en ese lapso de tiempo, los futbolistas imputados habrían cometido el presunto abuso sexual con acceso carnal, sin uso de preservativo y en un estado que ella no podía defenderse o reaccionar.

El alcohol habría anulado capacidad de defenderse

Juan leiva, perito médico forense explicó que un consumo excesivo de alcohol puede generar una depresión neurológica que anula la capacidad de defensa psicomotriz, elemento clave en la evaluación de este tipo de casos.

“El primer efecto del alcohol es un desinhibidor que va a facilitar la relación social y, por ende, las relaciones sexuales. Pero cuando la ingesta es de mayor cantidad, produce una neurodepresión que no va a permitir una reacción psicomotriz adecuada, es decir, se anula la defensa”, explica el médico.

La joven víctima indicó que entregó las prendas que tenía puesta el día en que ocurrió el abuso para su investigación. Este aspecto podría aportar evidencia importante para precisar si hubo un forcejeo o agresión contra ella. Por otro lado, también se espera la realización de un dosaje para determinar si la agraviada contrajo alguna enfermedad sexual.

Luego del presunto ataque, la joven regresó a Buenos Aires en un ferry para colocar la denuncia, pues temió no ser escuchada en un país extranjero. Las autoridades argentinas, al recibirla, brindó protección a la joven, incluido un botón antipánico, según confirmó Javier Díaz.

El complejo panorama legal: hecho en Paraguay, víctima en Argentina y victimarios en Perú

El abogado penalista César Nakazaki explicó que el caso se debate un complejo escenario legal, debido a que los hechos habrían ocurrido en Uruguay, la denuncia se presentó en Argentina y los acusados se encuentran en Perú.

Para Nakazaky, Uruguay tendría prioridad jurisdiccional, pero Perú está posibilitada a invocar el principio de nacionalidad activa para investigar a sus ciudadanos.

Mientras la justicia investiga el hecho con los peritajes y se define la competencia legal, los futbolistas denunciados tomaron postura y negaron el presunto delito. Por otro lado, Alianza Lima, a través de su director Franco Navarro, confirmó la separación temporal de los jugadores por indisciplina.