Juzgado Constitucional rechaza tramitar demanda de amparo de Reggiardo contra el JNE

El Poder Judicial informó que el Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima, donde recayó la demanda de amparo presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se declaró incompetente para tramitar y, eventualmente, resolver el caso.

De acuerdo a la resolución emitida por la jueza Silvia Núñez Riva, el Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima es un juzgado subespecialista en procesos constitucionales asociados a materias tributarias, aduaneras, de mercado y casos relacionados a Indecopi.

En tanto, determinó que el recurso planteado no se enmarca dentro del ámbito de competencia del despacho que lidera. Este recurso buscaba dejar sin efecto el acuerdo del JNE que declaró inviable la realización de las elecciones complementarias en Lima Metropolitana. Pedido impulsado desde Renovación Popular y otros sectores políticos.

Este no es el único recurso que interpuso Reggiardo. El 4 de mayo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el JNE por declarar inviable las elecciones complementarias en Lima, denunciando una afectación a las atribuciones constitucionales de los limeños.

MML RESPONDE A DECISIÓN DEL JUZGADO CONSTITUCIONAL

Frente a lo dispuesto por la jueza Silvia Núñez Riva, la Municipalidad de Lima precisó, a través de un comunicado, que la demanda fue interpuesta el 30 de abril y que el trámite sigue su curso conforme a los procedimientos establecidos.

Señalan que el Quinto Juzgado Constitucional, a cargo del juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, será el encargado de llevar a cabo la calificación correspondiente de la demanda de amparo presentada.

Finalmente, la MML señaló que la redistribución de la demanda responde a criterios administrativos propios del sistema judicial, lo cuál no implica un rechazo ni pronunciamiento de fondo sobre la acción presentada por Reggiardo.

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