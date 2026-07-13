Keiko Fujimori continúa con rondas de diálogo: se reunió con los excandidatos presidenciales César Acuña y Carlos Espá

La presidenta electa Keiko Fujimori continúa con la ronda de diálogos con actores políticos nacionales. En horas de la mañana de este lunes 13 de julio, se reunió con los excandidatos presidenciales de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, y de SíCreo, Carlos Espá. A su salida del encuentro, el exgobernador de La Libertad, dijo que había asistido para “desearle lo mejor” y para sugerir a la mandataria que se acerque a los alcaldes y gobernadores regionales, ya que ellos conocían la necesidad de la población. “Como partido, buscamos siempre la gobernabilidad del país, buscamos la estabilidad, creo que con la presidencia de la señora Keiko, debería haber un punto de quiebre. No más muchos presidentes en cinco años. Para eso, yo invoco a todas las fuerzas políticas que hoy están en el Congreso, al dialogo, y se piense en el país, mas no en intereses personales”, aseveró. “El sueño de un gobernador es dejar obras en cada región, para eso necesita presupuesto. y el sueño de un alcalde es que lo escuche la presidente. Ese debería ser el punto de su gestión”, añadió.

El líder de APP destacó que el principal problema del Perú es la inseguridad ciudadana y en el norte del país, en especial, los efectos que podría traer el Fenómeno El Niño. “Escuchándola tiene todas las ganas, tiene todas las ganas, tiene todas las fuerzas y ya he demostrado.. yo tengo fe y tengo confianza que va a ser un buen gobierno”, puntualizó.

Sobre el Gabinete que deberá armar la futura jefa de Estado, mencionó que este era el momento de elegir a las mejores personas que ayuden a gobernar. “Recuerden que la gestión de un gobierno depende de los ministros y quien designa ministros es la presidente”, sostuvo.

¿ESPÁ SERÁ EL NUEVO CANCILLER?

En su turno, Carlos Espá afirmó que no hará ningún comentario acerca de los rumores que lo señalan como el próximo ministro de Relaciones Exteriores de Keiko Fujimori. “En el Perú felizmente existe libertad de opinión, existe libertad de información, existe libertad de especulación y existe también la libertad de mantenerse en silencio frente a esas especulaciones. Yo lo he dicho a mis colegas periodistas en algunas oportunidades, que yo no me voy a pronunciar sobre este tema”, manifestó.

En ese sentido, dijo que “por una cuestión de principios”, siempre estará dispuesto a apoyar desde el lugar que le corresponda. “He visto que algunos colegas periodistas, amigos míos ,han especulado sobre este tema. Han dejado buenos deseos, buenos mensajes. Algunos no les ha parecido tan bueno. Todas son especulaciones. hay que tener paciencia”, precisó. El abogado también comentó que durante la reunión no conversó con la presidenta electa sobre utilizar partes del plan de Gobierno de SíCreo en su administración.

Por otro lado, aseguró estar “muy contento” de haber tenido el encuentro con la lideresa de Fuerza Popular. “Me parece muy bueno, muy positivo esta señal de apertura, de transparencia, de hacer todas las reuniones por encima de la mesa”, remarcó. “A final de cuentas tenemos que estar todos muy contentos, pienso yo, no solamente por el resultado positivo en estas elecciones, sino porque estas elecciones se han desarrollado de manera pacífica, sin la violencia con la que se imaginaban algunos analistas, algunos profetas”, añadió.

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