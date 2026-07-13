Alexander Sørloth y su pareja denuncian recibir amenazas por redes sociales tras la eliminación de Noruega

La histórica participación de Noruega en la Copa del Mundo terminó con un inesperado episodio fuera de las canchas. Tras caer 1-2 ante Inglaterra en los cuartos de final, el delantero Alexander Sørloth y su pareja, Lena Selnes, se convirtieron en blanco de una agresiva campaña de acoso virtual que incluye graves advertencias contra sus vidas.

Ante la gravedad de la situación, Selnes anunció el inicio de acciones legales contra los agresores.

El origen de la polémica: la jugada que desató el odio digital

La furia de los hinchas radicales estalló por una acción clave al cierre del primer tiempo. Con el marcador 1-0 a favor de los nórdicos, Martin Ødegaard habilitó a Sørloth en un contragolpe. El atacante del Atlético de Madrid decidió rematar al arco en lugar de asistir a Erling Haaland, quien se encontraba libre de marca frente al portero Jordan Pickford.

El disparo de Sørloth fue bloqueado y, poco después, Jude Bellingham anotó el empate para Inglaterra, cambiando el rumbo del encuentro. Aunque el ariete explicó que la línea de pase hacia Haaland estaba cerrada por la defensa, la hinchada lo responsabilizó directamente de la eliminación.

Lena Selnes expone los violentos mensajes en Instagram

Cansada del hostigamiento, Lena Selnes expuso la situación ante sus más de 40,000 seguidores en Instagram. En sus historias, la comunicadora difundió capturas de pantalla con intimidaciones explícitas dirigidas al futbolista y a su entorno familiar, donde se leían frases como “dile a tu marido que se vaya de Noruega” o “voy a matarlo”.

“La Copa del Mundo trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Normalmente ignoro estos comentarios, pero la gravedad de su contenido me obliga a llevar este caso ante la justicia”, sentenció Selnes, haciendo un llamado a la reflexión sobre la salud mental y la hostilidad en redes sociales.

Respaldos y la dura advertencia de Ståle Solbakken

El escándalo deportivo y social provocó la reacción inmediata del entorno futbolístico:

Ståle Solbakken (seleccionador de Noruega): Calificó los ataques como “trágicos” y una muestra del lado más oscuro del deporte de alto rendimiento. El estratega defendió el desgaste físico de Alexander Sørloth y aconsejó firmemente a los jugadores jóvenes mantenerse alejados de las redes sociales para proteger su integridad emocional.

Alan Shearer (exdelantero e instructor de la BBC): Analizó la jugada críticamente desde el plano táctico, señalando que Sørloth debió dar el pase antes, pero condenó de forma tajante que la crítica deportiva trascienda a la violencia personal.

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