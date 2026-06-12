Juanes y Gian Marco llegan a la Ciudad Festival de Vibra Perú

Las Fiestas Patrias ya tienen su gran punto de encuentro. Vibra Perú 2026 presentó oficialmente el cartel de artistas que protagonizarán la edición más ambiciosa de su historia este 28 y 29 de julio en Arena 1 Park, Cúpula y Domo, en la Costa Verde de San Miguel.

Con la participación de Juanes, Gian Marco, La Bella Luz, Armonía 10, Antología, Yarita Lizeth, A.Chal, Milena Warthon, Adammo, Tourista, Mauricio Mesones, Los Shapis y más de 35 artistas nacionales e internacionales, el festival apuesta por una experiencia que trasciende los conciertos para convertirse en una auténtica ciudad-festival frente al mar.

Durante dos días, miles de asistentes podrán disfrutar de una programación diseñada para celebrar al Perú en todas sus formas: música, gastronomía, entretenimiento, cultura popular, activaciones de marcas, ferias, premios, juegos mecánicos e invitados sorpresa.

Dos días, dos escenarios y una celebración para todos

La programación de Vibra Perú ha sido diseñada para reunir a distintas generaciones y públicos en una sola experiencia. El festival contará con dos grandes escenarios presentados por BCP y Movistar, donde convivirán géneros como la cumbia, el pop, el rock, el folclore, la música criolla, lo urbano y las nuevas tendencias musicales.

El 28 de julio, el público disfrutará de las presentaciones de Gian Marco, La Bella Luz, Armonía 10, A.Chal, Son del Duke, Yarita Lizeth, Tourista, Mauricio Mesones, TK, 6 Voltios, Raíces de Jauja, Los Kipus, Dúo Ayacucho, Diana Salas, Show Patronal, Susy Díaz, Los Perrockers, Dave Hurtts, Éxtasis de Amor, además de invitados sorpresa.

Mientras que el 29 de julio, el festival recibirá a Juanes, quien encabezará una jornada que también contará con Armonía 10, La Bella Luz, Antología, Adammo, Amaranta, Los Shapis, Milena Warthon, No Recomendable, La Tigresa del Oriente, Miranda Capurro, Los Embajadores Criollos, Alejandro Roca Rey, Brisa, Rocosaurios, Show Patronal y la participación especial del Ballet Folclórico Nacional.

Tanto Juanes, como Gian Marco y La Bella Luz ofrecerán presentaciones especialmente preparadas para esta edición del festival.

La cumbia toma el control

Uno de los ejes centrales de Vibra Perú 2026 será la música popular peruana. La presencia de agrupaciones como La Bella Luz, Armonía 10 y Son del Duke confirma el protagonismo que tendrá la cumbia dentro de la programación.

A ellos se suma Yarita Lizeth, una de las artistas más convocantes del folclore contemporáneo, y A.Chal, el artista peruano internacional que viene generando gran repercusión tras sus recientes apariciones en medios internacionales. La expectativa por el festival quedó demostrada semanas atrás cuando La Bella Luz anunció su participación mediante un video que superó el millón de visualizaciones en pocas horas, convirtiéndose en uno de los contenidos musicales más comentados en redes sociales durante los últimos días.

Una ciudad-festival para vivir el Perú

Más que un festival musical, Vibra Perú propone una experiencia integral organizada en tres grandes espacios: Distrito Musical, Distrito Gastronómico y Distrito de la Diversión.

Los asistentes podrán recorrer todo el recinto mientras disfrutan de conciertos durante el día y la noche, prueban algunas de las mejores propuestas gastronómicas del país y participan en múltiples actividades diseñadas para toda la familia.

La oferta culinaria reunirá a más de 40 restaurantes, huariques y carretillas, convirtiendo al festival en uno de los encuentros gastronómicos más importantes de las celebraciones por Fiestas Patrias.

A ello se sumarán juegos mecánicos, ferias temáticas, concursos, activaciones de marcas, experiencias interactivas y espacios especialmente diseñados para compartir en familia o con amigos.

“Vibra Perú no es un concierto tradicional. Es una ciudad-festival donde la música, la gastronomía, el entretenimiento y la cultura se unen para que el público viva sus Fiestas Patrias en un solo lugar”, señaló la organización.

Las principales marcas del país se unen a Vibra Perú

La magnitud del festival también se refleja en el respaldo de importantes aliados estratégicos como BCP, Movistar, Apuesta Total, Loa, Latina, Ajinomoto, Costa, McColin’s y Chocman, entre otras marcas que formarán parte de la experiencia.

Su participación consolida a Vibra Perú como una de las plataformas de entretenimiento y cultura más importantes del calendario nacional.

Entradas y promociones

Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketmaster.

Hasta el 15 de junio, el público podrá acceder a un 25% de descuento exclusivo con tarjetas BCP, con precios desde S/134 para la zona general.

DATOS DEL EVENTO

Evento: Vibra Perú 2026

Fechas: 28 y 29 de julio de 2026

Lugar: Arena 1 Park, Cúpula y Domo – Costa Verde, San Miguel

Entradas: Ticketmaster

Promoción: 25% de descuento con tarjetas BCP hasta el 15 de junio

Precios: Desde S/134 con descuento BCP

Experiencia: Más de 35 artistas, dos escenarios, más de 40 propuestas gastronómicas,

juegos mecánicos, activaciones, invitados sorpresa y experiencias para toda la familia.

Sobre Vibra Perú

Vibra Perú es el festival de Fiestas Patrias que celebra la identidad, diversidad y riqueza cultural del país a través de la música, la gastronomía, el entretenimiento y las experiencias compartidas. Su propuesta busca consolidarse como el principal encuentro nacional de julio, reuniendo a miles de personas frente al mar para celebrar lo mejor del Perú.

Esta versión está estructurada para que pueda ser utilizada tanto por prensa de espectáculos como por medios de cultura, lifestyle, turismo, gastronomía y negocios, con un tono más aspiracional y de gran evento nacional.