¿50/50 en una relación? Peruanos debaten sobre el aporte económico en pareja

Las recientes declaraciones de Korina Rivadeneira sobre su relación con Mario Hart han generado un nuevo debate: ¿una pareja debería dividir todo 50/50 o existen otras formas de compartir las responsabilidades?

La actriz decidió contar algunos detalles de cómo habría vivido su relación y recordó la presión económica que, según sus declaraciones recientes, habría experimentado incluso después de dar a luz. “Nunca dejé de trabajar porque siempre hubo por el otro lado una exigencia económica”, contó.

Sin embargo, sus declaraciones generaron sorpresa entre algunos usuarios, quienes recordaron una entrevista anterior en la que Korina hablaba de su primer embarazo y destacaba el apoyo que recibió de Mario durante esa etapa.

“Es demasiado comprensivo y estuvo ahí todo el tiempo”, señaló en aquella oportunidad. Incluso contó que, cuando ella sufría, él también se mostraba afectado y buscaba acompañarla durante ese momento.

A raíz de estas declaraciones, el debate se trasladó a un tema que va más allá de una pareja específica: ¿qué significa realmente el 50/50 en una relación?

Para conocer qué piensan los peruanos, Arriba Mi Gente salió a las calles y encontró opiniones divididas. Algunos consideran que cada integrante debería hacerse cargo de sus propios gastos y aportar por igual, mientras que otros creen que el dinero no debería ser la medida para determinar cuánto aporta cada persona a una relación.

El debate también abrió la conversación sobre si una relación puede considerarse equilibrada únicamente por la manera en que se dividen los gastos o si existen otros aspectos, como el apoyo emocional, las responsabilidades del hogar y el acompañamiento en momentos difíciles.

Así, las declaraciones de Korina Rivadeneira volvieron a poner sobre la mesa una pregunta que divide opiniones: ¿en una pareja todo debería ser 50/50 o cada relación debería encontrar su propia manera de compartir responsabilidades?

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