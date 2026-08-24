¡Adolescente fue brutalmente agredido por dos compañeros dentro de un colegio del Callao!

Un nuevo caso de violencia escolar genera preocupación. Un adolescente de 15 años fue brutalmente agredido por dos compañeros dentro del baño del colegio José María Arguedas, en el Callao. Según denunció su madre, el ataque habría ocurrido tras una discusión previa y uno de los agresores incluso habría utilizado una piedra.

De acuerdo con el testimonio de la madre, su hijo había conversado anteriormente con uno de los escolares luego de que este hablara mal de él. Sin embargo, días después, el adolescente habría sido esperado en el baño por el mismo joven, acompañado de otro compañero.

Según relató, cuando su hijo ingresó, uno de ellos se abalanzó contra él. El menor intentó defenderse, pero en medio de la pelea, el segundo escolar habría sujetado sus brazos para que el otro pudiera golpearlo. Los dos continuaron agrediéndolo incluso cuando cayó al suelo, propinándole golpes y patadas.

La situación se agravó cuando la tutora escuchó los gritos e intentó ingresar al baño, pero uno de los estudiantes habría cerrado la puerta. La profesora tuvo que empujarla para poder entrar y encontró al adolescente tirado en el suelo y ensangrentado, mientras uno de los agresores todavía lo golpeaba.

“Lo primero que ve es a mi hijo tirado en el suelo y al niño dándole en el piso, sangrando”, contó la madre durante el reportaje de Arriba Mi Gente.

Tras la agresión, el menor fue trasladado a un centro médico. El examen médico habría detectado múltiples lesiones en el rostro y cuerpo, una fractura en una de sus manos y un coágulo de sangre en la cabeza, por lo que permanece bajo observación médica y recibe tratamiento para controlar la inflamación.

La madre también expresó su preocupación por el regreso de su hijo al colegio, pues los presuntos agresores habrían recibido únicamente una suspensión. Ella teme que, una vez recuperado, tenga que volver a compartir aulas con los mismos escolares que lo atacaron.

El equipo de Arriba Mi Gente buscó conversar con la directora para conocer su versión sobre lo ocurrido, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, la familia exige que se tomen medidas urgentes y se garantice la seguridad del adolescente.

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