Ataque armado en Teotihuacán deja dos muertos y varios heridos entre turistas

Un día de turismo en la zona arqueológica de Teotihuacán terminó en tragedia tras un ataque armado que dejó dos personas fallecidas y varios heridos.

El hecho ocurrió el 20 de abril, cuando visitantes recorrían con normalidad el complejo, conocido por sus emblemáticas estructuras como la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. En ese contexto, un hombre de 27 años, subió hasta la parte alta de esta última y, desde ahí, comenzó a disparar contra los turistas.

Testigos relataron momentos de confusión y pánico. En un inicio, algunos pensaron de algún incidente aislado, hasta que los disparos generaron una rápida evacuación. Videos registrados por visitantes muestran a personas intentando ponerse a salvo en medio del caos.

Entre los presentes se encontraba una ciudadana peruana que, mientras realizaba contenido de su viaje, captó parte de lo sucedido. Según su testimonio, tuvo que descender rápidamente del lugar para resguardarse.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas el propio atacante, y al menos 13 heridos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las motivaciones del sujeto. El caso ha generado preocupación debido a que se produjo en uno de los destinos turísticos más importantes de México.

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