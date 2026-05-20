¡Cae banda del “Tren de Aragua Nueva Generación”! Entre los detenidos está “La Corta Dedos”

La policía logró desarticular a una presunta banda criminal vinculada al “Tren de Aragua Nueva Generación”, integrada por ciudadanos venezolanos acusados de secuestrar, torturar y extorsionar a sus víctimas en Lima. Entre los detenidos se encontraba Crismar Contreras, alias “La Corta Dedos”, sindicada como la mujer encargada de mutilar a los secuestrados.

Durante el operativo fueron intervenidas cuatro mujeres y otros sujetos que integrarían esta organización criminal. Según las investigaciones, las mujeres cumplían distintos roles dentro de la banda: captar víctimas, seducirlas, facilitar los secuestros y participar en las torturas para presionar el pago de rescates.

Crismar Contreras, de apenas 19 años, fue grabada mientras sonreía y hacía gestos frente a cámaras tras ser detenida. De acuerdo con la policía, dos víctimas la reconocieron plenamente como la mujer que les cortaba los dedos durante el cautiverio.

Las autoridades indicaron que la banda operaba principalmente mediante mujeres que ofrecían servicios sexuales para acercarse a potenciales víctimas. Luego las citaban en determinados lugares donde eran privadas de su libertad por varios días mientras exigían fuertes sumas de dinero a sus familiares.

Entre los casos investigados figura el secuestro de un ingeniero electrónico en El Agustino, por quien pedían 100 mil soles y amenazaban con mutilarlo. También el de un empresario vidriero secuestrado frente a su esposa e hijo en San Martín de Porres.

La policía estima que la organización habría obtenido alrededor de 350 mil soles producto de al menos cinco secuestros. Además, no se descarta que existan más víctimas que aún no han denunciado por temor a represalias.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de esta peligrosa red criminal.

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