Elizabeth, niña de 7 años, lucha por su vida tras salir despedida de un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua

Lo que comenzó como una salida familiar al Circuito Mágico del Agua terminó convirtiéndose en una tragedia para Elizabeth, una niña de apenas 7 años, quien permanece internada en estado delicado tras sufrir un grave accidente en un juego inflable.

Según el testimonio de familiares y testigos, la menor descendía por un resbaladero cuando el efecto rebote de una bolsa inflable la lanzó varios metros por los aires, provocando que impactara violentamente contra el pavimento.

Elizabeth fue trasladada de emergencia al Hospital del Niño, donde fue sometida a dos cirugías de alto riesgo. Sus familiares indicaron que presenta un coágulo cerebral y lesiones en uno de sus brazos, mientras los médicos continúan monitoreando su evolución.

Los padres denunciaron en la comisaría que la empresa responsable de los juegos, identificada como Cachuelos Express S.A.C., con el nombre comercial Joy Zone, aún no habría asumido responsabilidades por lo ocurrido. Además, aseguran que el acta policial consignó una versión distinta a los hechos, indicando que un adulto habría provocado el rebote, situación que rechazan porque cuentan con videos que, según afirman, demostrarían que solo había menores dentro del inflable.

La familia exige una investigación para determinar si el juego cumplía con las medidas de seguridad necesarias, como mallas de protección, y si existió negligencia por parte de los operadores.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.