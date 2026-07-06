¡Estudiante de Medicina apareció muerto cinco días después de desaparecer: su familia exige conocer qué pasó esa noche!

La muerte de Ibrahim Hernández Gala, un estudiante de Medicina de 20 años, ha dejado más preguntas que respuestas. Cinco días después de desaparecer, el joven fue encontrado sin vida en el balneario de Pucusana, mientras su familia continúa exigiendo que se esclarezca qué ocurrió durante sus últimas horas.

“Quiero que se sepa lo que pasó esa noche. Si en caso mi hermano se ahogó, pues nosotros queremos ver que fue así. Si hay algún culpable, que ese culpable pueda pagar”, expresó uno de sus familiares, quien asegura que lo único que buscan es conocer la verdad.

Ibrahim había llegado a Lima para cumplir su sueño de estudiar Medicina. Sus familiares lo recuerdan como un joven dedicado, cariñoso y comprometido con ayudar a los demás, motivo por el que eligió esa profesión.

Las investigaciones realizadas por la familia indican que la noche del 25 de junio el estudiante estuvo en un bar de Chorrillos junto a su expareja. Horas después, un amigo identificado como Ulises Yrko llegó al lugar y ambos permanecieron juntos hasta pasada la una de la madrugada.

Las últimas imágenes registradas muestran a Ibrahim descendiendo de un taxi en los exteriores de la playa La Chira. Según la versión conocida por sus familiares, ambos ingresaron a la zona de playa y conversaron con un agente de Serenazgo. Minutos después, el joven habría manifestado su intención de ingresar al mar.

Sin embargo, desde ese momento no volvió a ser visto. De acuerdo con la familia, el amigo que lo acompañaba aseguró no recordar lo sucedido durante esas horas.

Cinco días después, el cuerpo de Ibrahim fue hallado en Pucusana.El hallazgo sorprendió a sus familiares, quienes afirman que personal de salvataje les había indicado que, por la corriente marina, el cuerpo debía aparecer en otra dirección.

La familia asegura que continúa reuniendo cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir el recorrido de Ibrahim durante sus últimas horas, con la esperanza de conocer exactamente qué ocurrió antes de su muerte.

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