¡Jackson Mora fue detenido por presunta estafa millonaria y vínculos con una organización criminal!

Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano y expeleador de artes marciales mixtas, fue detenido por agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri como parte de las investigaciones contra la presunta organización criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude”.

Según la Fiscalía y la Policía, Mora permanecerá detenido preliminarmente por siete días mientras se esclarece su presunta participación en un millonario robo cibernético que habría afectado a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

Las investigaciones señalan que, durante abril de este año, Jackson Mora, junto a su hermana Noelia y otros dos investigados, habría participado en transferencias irregulares desde las cuentas de la comuna hacia su empresa, por un monto cercano a los 10 millones de soles, dinero correspondiente al canon minero del distrito.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización habría ejecutado un elaborado esquema de fraude para ganarse la confianza del alcalde Abel William Sanchez, ofreciéndole supuestos servicios de asesoría para gestionar recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Como parte del presunto plan, los investigados habrían obtenido información confidencial y las credenciales de acceso a las plataformas del Estado, lo que les permitió realizar las transferencias ilegales. Para reforzar el engaño, incluso acondicionaron una oficina en Surco que aparentaba operar como una empresa formal de consultoría.

Las autoridades sostienen que Jackson Mora habría recibido parte del dinero transferido y que posteriormente los implicados intentaron distribuir los fondos mediante empresas presuntamente ficticias y la emisión de cheques de gerencia por montos menores para evitar levantar sospechas.

Sin embargo, el fraude fue detectado cuando el alcalde advirtió movimientos inusuales en las cuentas municipales y alertó a la entidad bancaria, lo que permitió bloquear parte de las operaciones y recuperar una importante cantidad del dinero.

Durante el operativo, la Policía ejecutó una orden judicial de detención y allanamiento contra los investigados. Las diligencias continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los presuntos integrantes de la organización.

De comprobarse las imputaciones formuladas por la Fiscalía, Jackson Mora podría afrontar una condena de hasta 25 años de prisión por los delitos que se le atribuyen.

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