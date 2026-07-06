Contraloría iniciará auditoría a EsSalud tras revelarse millonarias compras en medio de crisis oncológica

La Contraloría General de la República dispuso el inicio de una auditoría de cumplimiento hacia el Seguro Social de Salud (EsSalud), luego que un reportaje de Punto Final revelara compra de S/ 1,800 millones, en el contexto de una crisis por falta de medicamentos esenciales en la lucha contra el cáncer.

En una misiva, dirigida al presidente de la entidad, Jaime Moreno, se detalla que se analizará el proceso de aprobación y ejecución de las compras delegadas de Bienes estratégicos del rubro productos farmacéuticos a favor de las redes prestacionales, redes asistenciales y órganos prestadores nacionales (OPN) de EsSalud, correspondiente al periodo 2024-2026. La carta, que data del jueves 2 de julio, fue firmada por Susan Velarde Cabrera, jefa del Órgano de Control Institucional.

De acuerdo con los documentos internos a los que pudo acceder Punto Final, la institución identificó el desabastecimiento de 10 medicamentos oncológicos críticos, que requerían una inversión de 6,5 millones de soles para su adquisición, como paclitaxel, carboplatino, ifosfamida y metotrexato.

Sin embargo, el proyecto de decreto de urgencia terminó incluyendo otros 340 productos con stock bajo y otros 409 que todavía estaban en stock para más de dos meses y que podían ser comprados bajo estándares regulares. El gasto, en ese sentido, se redujo a solo 1,8 millones de soles, bajo un mecanismo excepcional que permite compras más rápidas cuando existe una necesidad crítica.

Cuando este proyecto de decreto llegó al gerente general del Seguro, Mariano Cuentas, el pasado 28 de mayo, el funcionario se negó a firmarlo y fue removido ese mismo día. La persona que lo reemplazó sí suscribió el acuerdo. Finalmente, el proceso se frustró.

FISCALÍA INVESTIGA EL HECHO

El Ministerio Público allanó la sede central de EsSalud en el marco de las diligencias para esclarecer los hechos. Luego, renunció el presidente ejecutivo, Luis Rosales, y Aurelio Orellana, quien sería uno de los impulsores de la iniciativa.

La actual gestión indica que vienen colaborando con la Fiscalía y que han dispuesto una auditoría externa. La investigación tendrá un plazo inicial de ocho meses por el presunto delito contra la administración pública por el proceso de contratación.

ESSALUD EMITE COMUNICADO

El Seguro Social, luego de la emisión del informe, emitió un comunicado donde aseguran que los hechos señalados en el reportaje, así como las situaciones vinculadas a los funcionarios, corresponden a mayo de este año. En ese sentido, aseguran que la situación ya ha sido atendida y corregida, luego de adoptar las acciones administrativas y logísticas necesarias para garantizar la continuidad del abastecimiento de medicamentos.

Asimismo, mencionan que las Redes Prestacionales de Sabogal, Almenara y Rebagliati no trabajan de forma aislada, sino que al formar parte de una sola red nacional de EsSalud, se pueden coordinar acciones, compartir información y fortalecer el abastecimiento de medicamentos e insumos estratégicos.

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