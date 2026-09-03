Hombre que se llevó a niña pensando que era su hija en Juanjuí se pronuncia: “Cometí un error”

Durante la mañana del lunes 31 de agosto, cámaras de seguridad registraron el instante en que un hombre intentó llevarse a una escolar en exteriores de la IE César Vallejo, en Juanjuí, San Martín. Tras la difusión de las imágenes, el hombre implicado fue identificado como Sergio, quien habló en exclusiva para brindar su testimonio sobre lo sucedido.

Sergio sostuvo que buscaba recuperar a su hija debido a un conflicto por la tenencia legal, pero que se equivocó de pequeña al momento de la llegada al colegio. Detalló que la niña retenida es sobrina de la pareja de su excompromiso y que bajó junto a la madre al mismo tiempo que su propia hija, quien llevaba uniforme deportivo.

“Me arrepiento, sé que cometí un error y pido perdón a la familia de la niña. La niña bajó junto a la mamá de mi hija. A las tres cuadras me doy cuenta de que no era mi hija, le dije al mototaxista que se detenga y la niña me dijo: ‘regréseme a mi colegio’”, sostuvo Sergio.

Por su parte, el conductor de la mototaxi declaró ante las autoridades que actuó bajo el supuesto de realizar un servicio de transporte convencional, mientras que la hermana del acusado argumentó que la separación de su hija biológica le provocó un fuerte impacto emocional.

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