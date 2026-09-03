Valentina Valiente capítulo 128: Alejandro y Macarena discuten por eliminar la cuenta de Gabriel

Alejandro cuestionó a Macarena por haber eliminado la cuenta de videojuego de Gabriel, lo que provocó una nueva discusión entre ambos.

En Valentina Valiente, Alejandro le reclamó a Macarena por haber eliminado la cuenta de Gabriel, luego de que ambos protagonizaran una fuerte discusión. “Eso no se hace, eso es importante para Gabriel. Esas cosas se hablan”, le reprochó, pidiéndole que fuera más comprensiva con su mejor amigo.

Macarena, sin embargo, aseguró que ya había intentado solucionar las cosas por las buenas y que no había funcionado e insistió en que Gabriel es un adulto.

La discusión terminó enfocándose en la convivencia y la privacidad de la pareja. “Tú y yo somos pareja y no tenemos privacidad”, reclamó Macarena, quien consideró que Gabriel ya había cruzado un límite y que era momento de que se fuera de la casa.

¿Podrá Macarena solucionar las cosas con Gabriel? ¿Y qué pasará ahora entre Gabriel y Alejandro? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué ocurrirá.

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