¡John Kelvin es sentenciado a cuatro años y un día de prisión por violencia psicológica!

John Kelvin fue sentenciado por el Poder Judicial a cuatro años y un día de pena privativa de la libertad por el delito de violencia psicológica contra Dalia Durán, en un proceso iniciado tras la denuncia presentada por la cubana.

Según explicó la defensa legal de Dalia, el juzgado emitió un adelanto de fallo condenatorio estableciendo la pena correspondiente. Sin embargo, al tratarse de una condena menor a cinco años, esta podría convertirse en jornadas de prestación de servicios a la comunidad, tomando en cuenta factores como la sobrepoblación penitenciaria.

“El juzgado ha emitido un adelanto de fallo condenatorio en el cual ha podido especificar que son cuatro años y un día de pena privativa de la libertad”, señaló el abogado de la exintegrante de la televisión.

Aunque Dalia prefirió no participar en la audiencia virtual por tranquilidad personal, aseguró que sigue atenta al desarrollo del caso. Además, su defensa evalúa presentar una apelación para solicitar que la condena se cumpla de manera efectiva.

“No descartamos llevar a cabo una apelación para que pueda ser una pena efectiva de libertad”, indicó su abogado, quien también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el cantante abandone el país.

Por otro lado, la defensa recordó que existe otra denuncia en proceso contra John Kelvin por presuntas agresiones físicas contra Dalia y uno de sus hijos. Según el abogado, este caso podría acarrear penas mucho más severas debido a la gravedad de los hechos denunciados.

Mientras las investigaciones continúan, Dalia Durán mantiene su posición firme y asegura que su principal preocupación es la seguridad de sus hijos.

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