La historia de Adriano Encalada: ¡Le cortaron los sueños, pero se levantó para dar una lección de vida!

En agosto, Arriba Mi Gente conoció la historia de Adriano Encalada, un deportista de 19 años que sufrió un accidente y que, debido a una negligencia que denuncia, lamentablemente perdió el brazo izquierdo. Un mes después, ya dado de alta, Adriano cuenta los detalles.

“Estaba haciendo una sesión de sparring, ya en un último round, guanteando y de un momento a otro me tropiezo con una baranda del piso y me iba a caer al precipicio del primero. Veo que todo el brazo lo tengo sangrando. Me había cortado con el vidrio porque lo había roto por el peso. Llamaron al serenazgo y en un momento me llevaron al Hospital Carrión. Hasta ahí es de lo que me acuerdo; lo demás es lo que me han contado mis familiares, mi enamorada, que ha estado ahí desde el primer momento”.

Además, habló sobre su firme convicción de seguir en el camino del deporte y su sueño intacto de representar al Perú: “Yo sé que no puedo seguir en el boxeo, por un tema de que no hay deporte paralímpico en boxeo. Si hubiera, no tendría duda. Lo más probable es que siga en algún otro deporte paralímpico como taekwondo”.

Con respecto a la negligencia, Adriano espera que se conozca toda la verdad de lo que le pasó y, sobre todo, que sirva de lección para otros atletas. Así se refirió: “La verdad yo sí pido justicia a todo lo que se pueda, porque creo que así como me puede pasar a mí, le puede pasar a muchos deportistas”.

Sobre la posibilidad de usar una prótesis, lo ha contemplado como opción y comentó: “Todavía estamos averiguando con mi familia, pero el tema es que es muy caro, unos 50 mil a 70 mil dólares. Si pido a todas las personas en general que me puedan ayudar con algún dinero a mi número 908 748 431 (…) Cada granito de arena, un sol, 10 céntimos, hasta un mensaje o una llamada, yo, genial y feliz de contestar a la gente”.

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