Marco Vinelli sobre pedido de facultades: “Si las rechazan, se las estarían negando a la población”

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, hizo un llamado a la Comisión de Constitución y Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso a otorgar las facultades solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori.

“Sabemos que la comisión está sesionando, que están viendo punto por punto. Esperamos que tengamos una noticia positiva al final del día con la aprobación de las facultades”, dijo a la prensa.

En ese sentido, indicó que es la población la que demanda mayor atención en temas específicos: “Lo que ha señalado la presidenta es que el Legislativo no tiene que darle una respuesta al Ejecutivo, es una respuesta a la población. La población está pidiendo más seguridad, más rapidez en la atención del fenómeno El Niño. En el pedido de facultades están precisamente esos temas”, precisó.

Asimismo, Vinelli indicó que de ser aprobadas las facultades, el Ejecutivo tendrá mayor potencia y velocidad en las acciones para enfrentar a la criminalidad, así como una mejor respuesta frente a emergencias.

ANUNCIA FIRMA DE CONTRATO PARA REACTIVAR CHAVIMOCHIC

En tanto, el titular del Midagri anunció que se firmará el contrato para la ejecución de un componente clave del proyecto de irrigación Chavimochic, el cual permanecía paralizado desde hace más de una década. Según explicó la autoridad, tras asumir el cargo el pasado 28 de julio, su sector adoptó las medidas necesarias para destrabar la obra, impulsando las negociaciones y gestionando la disponibilidad presupuestal ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Gracias a estas gestiones, el gobierno aseguró la capacidad presupuestal total para este megaproyecto, el cual está valorizado en aproximadamente S/1.800 millones e incluye la construcción de la represa y el sifón. Tras la suscripción formal del documento, la empresa ganadora dispondrá de un plazo de diez días para trasladarse a la región La Libertad e iniciar los trabajos de diseño y ejecución técnica.

La infraestructura del sifón abarcará un tramo de 3.5 kilómetros y permitirá movilizar entre 16 y casi 17 metros cúbicos de agua por segundo. Con esta capacidad, la obra alcanzará un caudal total de 50 metros cúbicos por segundo, garantizando el suministro del recurso hídrico para una mayor cantidad de agricultores en el departamento de La Libertad.

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