¡Laura Pausini hizo vibrar Lima con un concierto inolvidable en Arena 1!

La reconocida artista italiana Laura Pausini conquistó al público peruano el sábado 18 de abril en el Arena 1.

Como parte de su gira Yo Canto, la intérprete ofreció un espectáculo de más de tres horas, en el que repasó sus más grandes éxitos y logró una conexión constante con sus seguidores, quienes corearon cada tema de principio a fin.

El show estuvo marcado por momentos emotivos, especialmente con sus clásicas baladas románticas que encendieron la nostalgia entre los asistentes. Además, sorprendió al incluir algunos covers, entre ellos su versión de Antología, que fue uno de los momentos más celebrados de la noche.

Para el cierre, Pausini apareció con la bandera peruana, desatando la euforia del público, y puso el broche final con una interpretación de Hoy, en un gesto que reafirmó su vínculo con el Perú.

El concierto dejó en claro el cariño del público peruano por la artista y consolidó una noche que quedará en la memoria de sus seguidores.