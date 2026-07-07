¡Laura salió de su casa y nunca regresó: su familia apunta a un presunto feminicidio y exige justicia!

Lo que debía ser una salida más terminó convirtiéndose en una tragedia. Laura salió de su casa la noche del pasado 2 de julio y nunca volvió. Días después, su familia no solo enfrenta el dolor de su pérdida, sino también una lucha por esclarecer un crimen que consideran un feminicidio.

Laura estudiaba Administración y trabajaba para seguir creciendo profesionalmente. Sus familiares la recuerdan como una mujer reservada, luchadora y enfocada en cumplir sus metas, por lo que aseguran que nunca les presentó a una pareja sentimental.

“Desde que nació fue una luchadora. Ella tenía una meta, quería terminar su carrera”, recuerda Jennifer Güereguerra, su hermana, quien hoy encabeza el pedido de justicia.

Uno de los principales elementos que mantiene en alerta a la familia es una laptop valorizada en aproximadamente cuatro mil soles que Laura recibió apenas cuatro días antes de ser asesinada. El comprobante de compra registra la firma y los datos de un hombre a quien sus familiares aseguran no conocer.

“Nunca lo había visto. Necesito saber por qué le regaló eso a mi hermana, qué vínculo tenía con ella. Para mí es el principal sospechoso”, afirmó Jennifer.

Las cámaras de seguridad registraron a Laura caminando sola Minutos después, según testigos, un hombre llegó en bicicleta, conversó con ella y posteriormente la atacó con un arma blanca antes de escapar.

Para la familia, la hipótesis de feminicidio cobra fuerza porque el agresor no se llevó ninguna de sus pertenencias. Laura conservaba sus objetos personales y sus dos teléfonos celulares permanecieron en poder de sus familiares, descartando, en principio, un móvil relacionado con el robo.

“Ha venido a matarla, a quitarle sus sueños y a nosotros nos ha dejado destrozados”, expresó entre lágrimas su hermana, quien insiste en que las autoridades aceleren las investigaciones.

Mientras las diligencias continúan, la familia espera que las imágenes de seguridad, el comprobante de compra de la laptop y las demás evidencias permitan identificar y capturar al responsable del crimen.

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