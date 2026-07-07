“La constancia, el no darse por vencido cuando no te salen las cosas”: Sebastián Olivencia y el camino que lo llevó a “Valentina Valiente”

Sebastián Olivencia, quien da vida a Gabriel, más conocido como “Vaguinchi”, en Valentina Valiente, nos abrió las puertas de su historia personal en una entrevista para Latina Digital. Durante la conversación, el actor recordó el largo camino que recorrió para cumplir el sueño que lo acompañó desde niño: convertirse en actor de televisión.

En nuestra entrevista, Sebastián nos confesó que desde pequeño sintió una gran curiosidad por el mundo audiovisual, no solo por la actuación, sino también por todo lo que ocurre detrás de cámaras. “Siempre quise hacer televisión, quise hacer cine, quise actuar, pero también me interesaba ver cómo era iluminar, controlar las cámaras y ver los planos”, nos contó.

Aunque hoy forma parte del elenco de Valentina Valiente, también nos reveló que, antes de recibir la oportunidad de interpretar a Gabriel, atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera. “Llevaba casi dos años sin una chamba que me diera estabilidad y estaba pensando en vender mi alma a la oficina otra vez”, recordó.

A pesar de ello, nunca dejó de perseguir el sueño que tenía desde niño. “La constancia, el no darse por vencido cuando no te salen las cosas… a veces simplemente no tocaba”, nos dijo, asegurando que cada experiencia fue una oportunidad para seguir preparándose hasta que llegó el papel que tanto esperaba.

Además de hablar sobre su carrera, Sebastián nos contó un poco más sobre su vida fuera de los sets. Nos reveló que disfruta de la música, toca guitarra, canta y es un apasionado coleccionista de figuras de cómics. “Wolverine es mi personaje favorito, tengo como 14 o 15 figuras solamente de él”, comentó entre risas.

Al finalizar la entrevista, Sebastián invitó a todos los seguidores de Valentina Valiente a continuar acompañando la historia de Gabriel, nuestro querido “Vaguinchi”, uno de los personajes que ha logrado ganarse el cariño del público.

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