David Tuesta tras continuidad de Julio Velarde en el BCRP: “Tiene un reflejo en la confianza de los inversionistas y de los mercados”

El primer gran anuncio de la presidenta electa Keiko Fujimori llegó en conferencia de prensa y de boca del mismo Julio Velarde, quien aceptó permanecer cinco años más en la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tras ser elogiado por la lideresa fujimorista respecto a su trabajo por mantener la estabilidad económica del país.

“Quiero agradecerle por haber venido al BCRP personalmente, me siento honrado por el pedido que me ha hecho. Y, si en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado, quisiera hacerlo con mucho gusto y pienso dedicarme lo más rápido posible a cumplir con la tarea que me está encargando. Muchas gracias Keiko por la asignación, muy amable”, fueron las palabras de Velarde para aceptar permanecer al frente del BCR.

Esto ocurrió tras una reunión entre Julio Velarde y la presidenta electa en el marco del proceso de transición que se iniciará dentro de algunos días en coordinación con el Gobierno de transición saliente de José María Balcázar.

Frente a este anuncio, el exministro de Economía, David Tuesta, se mostró satisfecho con la iniciativa de Fujimori Higuchi de respaldar la institucionalidad del Banco Central de Reserva con el pedido para que Julio Velarde se quede, lo que demuestra que están satisfechos con su política monetaria.

“Esto tiene un reflejo en la confianza de los inversionistas, de los mercados, que ven una clara señal de estabilidad construida a partir de la política monetaria… También es una buena señal de Fuerza Popular de que no perderá tiempo en tomar las decisiones importantes”, declaró a Latina Noticias.

Asimismo, Tuesta indica que el solo anuncio de la continuidad de Julio Velarde ayuda a calmar los mercados y transmitir confianza a los inversionistas de cara a los próximos cinco años. Espera que el acompañamiento de Velarde en el BCR permita al Gobierno entrante a mantener un crecimiento importante del PBI, al garantizar la estabilidad monetaria.

Respecto a la edad de Velarde, quien a sus 74 años tomaría la responsabilidad de mantenerse por 5 años más al frente del BCR, indicó que la longevidad es una característica clásica en otros presidentes de Bancos Centrales del mundo. Consideró que pese a la edad, Velarde es una persona lúcida.

“Si aceptó el cargo es porque está en condiciones de cumplirlo. Él está en muy buenas condiciones de salud y existen referentes de presidentes de Bancos Centrales octogenarios que están con excelente salud y que pueden seguir gestionando la política monetaria. Basta con observarlo, si nos olvidamos de la edad, veremos que es una persona extremadamente lúcida y con capacidad de tomar todas la decisiones”, agregó.

CONTINUIDAD DE VELARDE DEPENDERÁ DE LA PRESIDENCIA

Tal y como lo precisó Keiko Fujimori, la decisión de la continuidad de Julio Velarde recae directamente en el Poder Ejecutivo. De acuerdo al artículo 86 de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, la institución está gobernada por un directorio compuesto por 7 miembros en total.

En tanto, el presidente de la República, con el acuerdo de su Consejo de Ministros, designa a cuatro de los siete directores, siendo uno de ellos el presidente del banco. Mientras que, el Congreso bicameral tendrá la potestad de elegir directamente a los tres miembros restantes del directorio, completando así el total de 7 miembros.

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